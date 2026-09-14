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Kaynak: AA

Yılın son grand slam turnuvası niteliğindeki ABD Açık'ın tek erkekler şampiyonluk maçında, Amerikalı rakibi Ben Shelton karşısında 3-1'lik üstünlük kuran Alman tenisçi Alexander Zverev zafere ulaştı.

New York'un ev sahipliği yaptığı organizasyondaki şampiyonluk randevusunda, klasmanın 1 numarası Alexander Zverev ile kariyerinin ilk grand slam final heyecanını tadan 8 numaralı seribaşı Ben Shelton kortta kozlarını paylaştı.

Toplam 3 saat 33 dakika süren çetin mücadelede rakibine 6-3, 7-6, 5-7 ve 6-2'lik set sayılarıyla 3-1'lik üstünlük sağlayan Zverev, kariyerinin ikinci grand slam kupasını kaldırdı.

Bu sezon Fransa Açık'ta ilk grand slam zaferine ulaşan 29 yaşındaki Alman tenisçi, Wimbledon'da finalist, Avustralya Açık'ta ise yarı finalist olma başarısı göstermişti.

Alman raket, daha önce 2020 ABD Açık finaline de adını yazdırmış fakat Avusturyalı raket Dominic Thiem karşısında korttan 3-2 mağlup ayrılmıştı.