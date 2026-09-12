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Kaynak: AA

New York'ta düzenlenen ABD Açık tenis turnuvasında tek erkekler kategorisinde finalistler belli oldu.

Dünya 1 numarası Alman raket Alexander Zverev, yarı finalde Rus tenisçi Karen Khachanov ile karşılaştı. Zverev, rakibini 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

SHELTON KARİYERİNDE İLK KEZ FİNALDE

Diğer yarı final mücadelesinde Ben Shelton, ABD'li rakibi Frances Tiafoe ile karşı karşıya geldi.

Shelton, ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-3, 6-3 ve 7-5 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

ABD'li tenisçi bu sonuçla kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında finale yükselme başarısı gösterdi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN KARŞILAŞACAKLAR

ABD Açık tek erkekler finalinde Alexander Zverev ile Ben Shelton kozlarını paylaşacak. İki tenisçi, yarın oynanacak finalde sezonun son grand slam şampiyonluğu için mücadele edecek.