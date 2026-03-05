Açılış seansında Dow Jones endeksi 300 puandan fazla eriyerek yüzde 0,8 azalışla 48.348,59 puana kadar çekildi.



S&P 500 endeksi yüzde 0,45 değer kaybıyla 6.838,34 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,40 kayıpla 22.717,04 puana geriledi.



ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların altıncı gününde, pay piyasaları açılışta tamamen negatif bir tablo sergiledi.



Yatırımcılar bölgeden gelecek haberlere kilitlenirken analistler, yükselen enerji ve lojistik maliyetlerinin enflasyonu tetiklemesinden ve bu durumun Fed'in karar mekanizmasını zorlaştırmasından endişe duyuyor.



Fed cephesinden gelen mesajlar takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, katıldığı yayında olası bir savaş durumunda bankanın takınacağı tavrın, ekonomik etkilerin süresine bağlı olacağını ifade etti.



Artan benzin fiyatlarının enflasyonist baskı yarattığını dile getiren Barkin, "Teoride para politikası kısa vadeli şokları göz ardı eder, ancak uzun vadeli şokları göz ardı etmezsin ve bence insanlar bu konuda çok fazla değerlendirme yapmak zorunda kalacak." dedi.



Geçen yılki faiz indirimlerinin enflasyonun düşeceği beklentisine dayandığını hatırlatan Barkin, ancak son aylardaki verilerin bu durumun tam aksini gösterdiğini kaydetti.



Ekonomik veriler tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 213 binde sabit kalarak beklentilerin altında kalmayı sürdürdü.



Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, 2025 yılının son çeyreğinde bir önceki döneme kıyasla yüzde 2,8 artışla öngörüleri geride bıraktı.



Fed'in yakından izlediği birim emek maliyeti göstergesi de geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,8 artarak tahminlerin üzerinde bir seyir izledi.



Bununla birlikte ABD'de ithalat fiyat endeksi ocak ayında yüzde 0,2 ile beklenti altında kalırken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,6 ile beklentileri aştı.



Şirket haberlerinde ise Broadcom, yapay zeka çip gelirinin gelecek yıl 100 milyar doları geçeceğini öngörmesiyle hisselerinde yüzde 4'ün üzerinde bir yükseliş yakaladı.