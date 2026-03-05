Endeks, önceki kapanışa kıyasla 135,74 puanlık bir artış kaydederken, piyasadaki toplam işlem hacmi 125,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



Sektörel bazda bankacılık endeksi yüzde 1,33 yükselişle dikkat çekerken, holding endeksi yüzde 0,28 oranında değer kaybı yaşadı.



Sektörler arasında günün yıldızı yüzde 4,16 artışla kimya petrol plastik olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 1,71 ile ticaret oldu.



Küresel piyasalar Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimlerin gölgesinde negatif bir seyir izlerken, yatırımcılar yarın açıklanacak kritik ABD istihdam verilerine odaklandı.



Borsa İstanbul ise küresel piyasalardaki bu karamsar havadan pozitif ayrışarak, genele yayılan alımların etkisiyle günü alıcılı bir seyirle bitirmeyi başardı.



Yurt içi tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 27 Şubat haftasında 4 milyar 182 milyon dolar yükselerek 210 milyar 260 milyon dolarla güçlü bir görünüm sergiledi.



Uzmanlar, Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya fabrika siparişleri, Avro Bölgesi büyüme rakamları ve ABD tarım dışı istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını öngörüyor.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 seviyelerinin direnç, 13.000 ile 12.900 puanın ise önemli destek noktaları olduğunu ifade etti.