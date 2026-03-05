CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, zincir marketlerden yasa dışı yollarla kaynak elde edip bu kaynağı da burs olarak kullanması iddiasıyla tutuklandı. İktidara yakın gazeteci Zafer Şahin, ŞOK Marketleri'nin de bu konuda şikayetçi olduğunu öne sürmüştü.

O İDDİALAR YALANLANDI

ŞOK Marketler, Zafer Şahin'in iddiasına kurumsal bir yanıt verdi. Zafer Şahin'in iddialarını "gerçek dışı" olarak nitelendirirken, Tanju Özcan'ı şikayet eden marketlerin de kendilerine ait olmadığı söyledi.

Özellikle iktidara yakın medyada, Şok Marketler Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Solakoğlu'nun, CHP'li Sencer Solakoğlu'nun babası olması sebebiyle "Şikayet eden CHP'li" manşetleri atılmıştı.

ŞOK Marketler'in bugün Zafer Şahin'e yaptığı açıklamanın ardından konu yeni bir boyut kazandı. ŞOK Marketler, Tanju Özcan'dan şikayetçi olmadıklarını, böyle bir para alışverişinin de olmadığını belirtti.

ŞOK'un açıklaması şöyle: