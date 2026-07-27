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Kaynak: AA

New York borsası, ABD ile İran arasındaki tansiyonun düşmesinin piyasalara destek vermesiyle haftaya alıcılı başladı.

Açılışta: Dow Jones endeksi yüzde 0,44 artarak 52 bin 173,42 puana,

S&P 500 endeksi yüzde 0,70 yükselişle 7 bin 464,20 puana,

Nasdaq endeksi yüzde 1,04 kazançla 25 bin 236,18 puana çıktı.

PETROL GERİLEDİ, HAVA YOLU HİSSELERİ YÜKSELDİ

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların durması ve diplomasi beklentilerinin güçlenmesiyle petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

Enerji maliyetlerine duyarlı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri yükselirken, hava yolu şirketleri pozitif ayrıştı.

ABD'li hava yolu şirketlerinden United Airlines hisseleri açılışta yüzde 3’ün, Southwest Airlines hisseleri ise yüzde 2’nin üzerinde değer kazandı.

Buna karşılık petrol fiyatlarındaki gerileme enerji şirketlerini olumsuz etkiledi. Exxon Mobil hisseleri yüzde 2’den fazla, Chevron ve Occidental Petroleum hisseleri ise yüzde 3’ün üzerinde düştü.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ FED KARARINDA

Piyasalarda bu hafta en önemli gündem maddelerinden biri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı olacak.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentileri, politika faizinin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulacağı yönünde şekilleniyor.

Ancak yatırımcılar, faiz artırımı ihtimalini de yakından takip ediyor.

Fed kararının ardından açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisi de yılın geri kalanındaki faiz beklentileri açısından kritik önem taşıyor.

HÜRMÜZ VE BABÜLMENDEP RİSKLERİ TAKİP EDİLİYOR

Analistler, ABD ile İran arasında çatışmalara ara verilmesine rağmen küresel petrol ticareti açısından kritik bölgelerdeki risklerin sürdüğüne dikkat çekiyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki İran destekli Husilerin faaliyetleri nedeniyle Babülmendep Boğazı’ndaki güvenlik durumu, yatırımcıların yakından izlediği başlıklar arasında yer alıyor.

Geçen hafta Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yükselen petrol fiyatları, küresel enflasyon baskılarının yeniden artabileceği endişelerini gündeme getirmişti.

BİLANÇO SEZONU PİYASALARIN RADARINDA

ABD’de bilanço sezonu da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Geçen hafta Alphabet, Tesla, IBM ve Intel finansal sonuçlarını açıklarken, yapay zeka yatırımlarına yönelik yüksek harcamalar yatırımcıların dikkatini çekti.

Bu hafta ise Microsoft, Meta, Amazon ve Apple tarafından açıklanacak bilançolar yakından takip edilecek.