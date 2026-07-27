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Kaynak: AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde olan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,18 puan ve yüzde 0,09 azalışla 13.931,69 puan kaydetti.

Toplam işlem hacmi 84,1 milyar lira olarak açıklandı. Bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi yüzde 0,64 değer aldı.

Sektör endekslerinden en çok artan yüzde 3,54 ile ulaştırma, en fazla düşen ise yüzde 2,15 ile kimya petrol plasti olarak tespit edildi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.