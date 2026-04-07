Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,1 azalarak 46.601,12 puana geriledi.S&P 500 endeksi yüzde 0,15 düşüşle 6.601,93 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,31 azalışla 21.927,09 puana indi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala pay piyasalarında açılış negatif seyretti.

Dünkü basın toplantısında Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaması halinde İran’ın enerji santrallerine ve köprülerine saldırı düzenleyebileceğini tekrar vurgulayan Trump, ABD doğu saatiyle salı akşamı 20.00’ye kadar anlaşma olmazsa “ülkeyi tek bir gecede yok edebileceklerini” söylemişti.

Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ülke basınında, “ABD ile İran arasındaki uçurumun, akşam 20.00’ye kadar bir anlaşmanın gerçekleşmesine olanak tanımayacak kadar büyük olduğuna” dair haberler çıktı.

Analistler, yatırımcıların Trump’ın belirlediği süre dolmadan önce anlaşma beklentilerinin azaldığını ve çatışmanın tırmanabileceği endişelerinin arttığını belirtti. Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 110,07 dolara yükseldi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 2,4 artarak 115,15 dolara ulaştı. Makroekonomik veri tarafında ise ABD’de dayanıklı mal siparişleri şubatta yüzde 1,4 ile beklenenden fazla geriledi.