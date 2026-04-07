07 Nisan 2026 Salı
600 bin liranın faiz getirisi bir bankada uçtu; İşte banka banka faiz oranları

Altın, gümüş borsa gibi yatırım araçlarında belirgin düşüşler yaşanması sonrası parasının değerini korumak isteyen vatandaşlar faiz oranlarını araştırmaya başladı. 600 bin liranın aylık getirisi dudak uçuklattı

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Enflasyon karşısında parasını ezdirmek istemeyen vatandaşlar için alternatiflerden birisi çareyi parasını faize yatırmak oluyor. Peki 600 bin liranın aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları

Banka: HALK BANK
Ana Para: 600 bin lira
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç 15.189,04 TL

Banka: Garanti Bankası
Ana Para: 600 bin lira
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç 18.226,85 TL

Banka: AKBANK
Ana Para: 600 bin lira
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç 18.660,82 TL

Banka: DENİZ BANK
Ana Para: 600 bin lira
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç 18.877,81 TL

Banka: TEB
Ana Para: 600 bin lira
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç 19.839,8 TL

Banka: FİBA BANK
Ana Para: 600 bin lira
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç 20.287,82 TL

