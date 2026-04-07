Günün ilk yarısında yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,76 puan ve yüzde 0,02 artışla 13.115,07 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 59,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,79 ile orman kağıt basım olurken, en çok düşen yüzde 0,93 ile madencilik oldu.Küresel piyasalarda, Orta Doğu’da ateşkes sağlanabileceğine dair iyimserliğe rağmen çatışmaların yeniden şiddetlenebileceğine ilişkin riskler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, günün kalan bölümünde yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD’de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın ise destek seviyeleri olduğunu dile getirdi.