Nevşehir'de sabah saatlerinde merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde 14 yaşındaki H.B.Ö, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde meydana geldi. H.B.Ö'nün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, H.B.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
H.B.Ö'nün cansız bedeni, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.