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Kaynak: Haber Merkezi



Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat’ın gözde turizm merkezlerinden Topçam Yaylası’nda meydana gelen trafik kazasında, kolu alçılı halde motosiklet kullandığı belirlenen sürücü otomobille çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Topçam Yaylası yolunda meydana geldi. A.B. idaresindeki 60 A* 17* plakalı motosiklet, sürüş hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçerek S.A. yönetimindeki 60 AD* 54* plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

KOLU ALÇILI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün kaza sırasında omzunun çıktığı ve daha önceden sakatlanan kolunun alçıda olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.