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Kaynak: AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etmek üzere kürsüye çıktı. Netanyahu'nun konuşması sırasında çok sayıda ülke heyeti protesto amacıyla Genel Kurul salonundan ayrıldı.

Temsilciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ateşkese rağmen sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına ve Suriye ile Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla salonu terk etti.

NETANYAHU YUHALANDI, SALON BOŞALDI

Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda temsilci ayağa kalkarak Genel Kurul'dan ayrılırken salonda protesto sesleri yükseldi. Netanyahu'nun yuhalandığı protestonun ardından çok sayıda temsilcinin ayrılmasıyla Genel Kurul salonu büyük ölçüde boşaldı.

Netanyahu ise protestolara rağmen konuşmasını sürdürdü. Böylece İsrail Başbakanı, 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda üçüncü kez protestoyla karşılaştı.

BM GENEL MERKEZİ ÇEVRESİNDE DE GÖSTERİ

Protestolar yalnızca Genel Kurul salonuyla sınırlı kalmadı. New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri altında Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlendi.

İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, “İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin” sloganları attı. Gösterilerde ayrıca “Soykırıma son verin” ve “İnsanları finanse edin, savaşı değil” yazılı pankartlar taşındı.