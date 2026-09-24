Kaynak: Haber Merkezi

Kadir İnanır'ın mirası ve vasiyeti üzerinden başlayan tartışmaların ardından eski eşler Neslihan Acar ile Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır arasındaki gerilim mahkemeye taşındı.

Neslihan Acar, eski eşi Levent İnanır tarafından tehdit edildiğini iddia ederek avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu.

MAHKEMEDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Acar'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, yürütülen hukuki süreç kapsamında Levent İnanır hakkında uzaklaştırma tedbiri kararı verildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Menajerliğini yürüttüğüm Neslihan Acar tarafından Avukatı Şebnem Şencebe aracılığıyla gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Yürütülen hukuki süreç kapsamında, ilgili kişi hakkında mahkemeden uzaklaştırma tedbiri kararı verilmiştir.”

SÜREÇ TAMAMLANANA KADAR AÇIKLAMA YAPILMAYACAK

Acar'ın menajerlik ajansı, devam eden yasal sürecin hassasiyeti nedeniyle dosya sonuçlanana kadar konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılmayacağını bildirdi.

Açıklamada, “Devam eden yasal sürecin sağlıklı biçimde yürütülmesi ve hukuki sürecin gereklilikleri doğrultusunda süreç sonuçlanıncaya kadar konuya ilişkin kamuoyuna ve basın mensuplarına herhangi bir açıklama ya da yorum yapılmayacağını bildiririz” denildi.

NE OLMUŞTU?

Eski eşleri karşı karşıya getiren süreç, Levent İnanır'ın Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin yaptığı açıklamalarla başladı.

Levent İnanır'ın “Dayımın irade sorunu vardı” şeklindeki sözlerine tepki gösteren Neslihan Acar, Kadir İnanır'ın güçlü iradesiyle tanınan bir sanatçı olduğunu belirterek, yaşamı boyunca savunduğu değerlere dikkat çekti.

Acar, Kadir İnanır'ın kendisine ve ailesine kattıklarından dolayı minnet duyduğunu ifade etti. Bu açıklamaların ardından ise eski eşi Levent İnanır tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü ve hukuki süreç başlattı.