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Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninde konuşan Levent İnanır, Kadir İnanır'ın yaşamı boyunca organ bağışı konusunda duyarlı olduğunu ve bu yönde resmi bağışta bulunduğunu söyledi.

"KALBİMİ VE GÖZLERİMİ KİMİN ALACAĞINI MERAK EDİYORUM"

Dayısının kendisiyle paylaştığı sözleri aktaran Levent İnanır, "Vasiyeti gerçekten çok anlamlıydı. Organlarını bağışlamıştı. Bana, 'En çok da kalbimi ve gözlerimi kimin alacağını merak ediyorum' demişti." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, törene katılanları derinden etkilerken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kadir İnanır'ın organ bağışına yönelik duyarlılığı ve vasiyeti, sevenleri tarafından takdirle karşılandı.

JÜLİDE KURAL DA VASİYETİNİ PAYLAŞTI

Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural da sanatçının en büyük arzusunu şu sözlerle dile getirdi:

"Memleketine bıraktığı en büyük vasiyeti barıştır. O büyük barışı bir gün mutlaka biz halklar kuracağız. Dünyanın en güzel gülümsemesiyle... Bu vasiyet artık hepimizin sorumluluğu. Bir gün mutlaka sevgilim, mutlaka..."