Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / İHA

Nepal ile Çin’in Tibet Özerk Bölgesi sınırında yaşanan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Bhotekoshi Nehri’nde meydana gelen taşkının ardından bölgede geniş çaplı arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Nepal polisinden yapılan açıklamaya göre sel felaketinde 31 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı ve 93 kişi kurtarıldı. Aralarında çok sayıda yabancı turistin de bulunduğu 384 kişiden ise henüz haber alınamadığı bildirildi.

SEL HER ŞEYİ ÖNÜNE KATTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Devasa sel sularının binaları, evleri, köprüleri ve araçları sürüklediği görüldü.

Sel nedeniyle hidroelektrik santralleri, otoyollar ve köprüler başta olmak üzere bölgedeki kritik altyapının da ağır hasar gördüğü aktarıldı.

Nepal Hükümet Sözcüsü Sasmit Pokharel, kurtarma çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Hem Hindistan’dan hem de Çin’den kurtarma çalışmalarında bize yardımcı olmalarını istedik” dedi.

“ÖNCE DEPREM OLDU, SONRA ANİ SEL BASKINI YAŞANDI”

Nepal Dışişleri Bakanı Shishir Khanal, felaketin nasıl meydana geldiğine ilişkin ön bilgileri paylaştı.

Khanal, “Ön bilgilere göre önce bir deprem, ardından da toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının nehri kapatması sonucu da ani sel baskını yaşandı” ifadelerini kullandı.

Bakan Khanal, şu ana kadar 35 güvenlik ve 44 askeri personel ile gümrük ve göç idaresi çalışanlarından haber alınamadığını açıkladı. Felaketten en çok Bhotekoshi Nehri kıyısındaki Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinin etkilendiği belirtildi.

Nepal ve Çin tarafında ekiplerin kayıp kişilere ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.