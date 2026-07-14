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Kaynak: İHA

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde yer alan doğa harikası Nehri Şelalesi, yaz sıcaklarının kendisini hissettirmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Göz alıcı manzarası, temiz havası ve kendine hayran bırakan doğal yapısıyla dikkat çeken şelale, hem bölge halkının hem de çevre şehirlerden gelen vatandaşların ilk tercihi haline geldi.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlardan Ferhat Güneyli, özellikle cumartesi ve pazar günleri şelale çevresinde büyük bir hareketlilik yaşandığını vurguladı. Güneyli, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlar, şelale çevresinde vakit geçirerek doğayla iç içe keyifli anlar yaşıyor. Özellikle aileler piknik yapmayı tercih ederken, gençler ise bol bol fotoğraf çekerek doğal güzelliği ölümsüzleştiriyor.”

Huzur veren atmosferiyle ön plana çıkan Nehri Şelalesi'nin, yaz dönemi boyunca bölgedeki turizm hareketliliğinin merkez noktası olması öngörülüyor.

Ziyaretçi sayısındaki artışın ardından harekete geçen yetkililer ise önemli bir uyarıda bulundu. Doğal dengenin korunması gerektiğinin altını çizen yetkililer, şelaleye gelenlerin çevre temizliğine maksimum özen göstermesi ve yeşil alanlara zarar verecek eylemlerden kaçınması gerektiği çağrısını yaptı.