Aile, kızlarının Mustafa isimli bir kişi tarafından kandırıldığını ve bu kişinin kendisini MİT personeli olarak tanıtarak güven kazandığını öne sürdü.
Müge Anlı’da yok artık dedirten maaş açıklaması: Temizlik görevlisinin maaşı olay oldu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Bolu’nun Göynük ilçesinde yaşayan Niyazi ve Emeti Yarar çifti, yaklaşık 7 aydır haber alamadıkları kızları Derya ve Büşra’yı bulabilmek için programa katıldı. Devlet hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan kızlarının maaşı herkesi şoke etti.Derleyen: Cemile Kurel
“İstihbarat infaz görevlisi” olduğunu iddia eden şüphelinin aileyi yaklaşık 2 milyon TL dolandırdığı ve iki kardeşi de kaçırdığı iddia edildi.
Canlı yayında dikkat çeken detay ise kızların çalıştığı iş ve aldıkları maaş oldu. Ailenin anlattığına göre Derya ve Büşra, devlet hastanesinde temizlik görevlisi olarak görev yapıyordu. Müge Anlı’nın “Ne kadar maaş alıyorlardı?” sorusuna verilen yanıt stüdyoda şaşkınlık yarattı.
Aile, kızlarının aylık gelirinin 86 bin TL’ye kadar ulaştığını, ek olarak alınan tediye ödemeleriyle bazı aylarda kazancın 150 bin TL seviyesine çıktığını söyledi. Açıklanan rakamlar hem stüdyodaki uzmanları hem de izleyicileri şaşkına çevirdi.
Müge Anlı da duyduğu rakam karşısında hayretini gizleyemeyerek, “Doktor maaşları konuşulurken temizlik görevlisinin bu kadar kazanması gerçekten dikkat çekici” ifadelerini kullanarak şaşkınlığını gizleyemedi.