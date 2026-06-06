Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dani Güiza, futbol kariyerine devam etme kararı aldı. 45 yaşındaki deneyimli golcü, İspanya 7. Lig ekiplerinden Trebujena'ya transfer oldu.

Kulüp, transferi resmi olarak duyururken yaptığı açıklamada, "Bugün Trebujena ailesi için çok özel bir gün" ifadelerine yer verdi.

KARİYERİNİN 18. TAKIMI

2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen İspanyol futbolcu, böylece profesyonel kariyerindeki 18. takımına imza atmış oldu.

Futbola 1998 yılında Xerez altyapısında başlayan Güiza; Dos Hermanas, Mallorca, Recreativo, Barcelona B, Ciudad Murcia, Getafe, Fenerbahçe, Johor DT, Cerro Porteño, Cadiz, Atletico Sanluqueño, UD Algaida, CD Rota, UD Rotena, Rayo Sanluqueño, Jerez Industrial ve son olarak Trebujena formalarını giydi.

Tecrübeli forvet, 2026-27 sezonunda da sahalarda olmaya devam edecek.