Başvurular başladı: Bu konutlar peşinatla 800 bin lira!

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi'nde, HEKİMSEN bünyesindeki iktisadi bir ortaklık tarafından hayata geçirilecek toplu konut projesi için resmi başvuru süreci başlatıldı. 9 bin metrekarelik arsa alanı üzerinde yükselecek ve toplam 14 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip olacak projede, farklı büyüklüklerde konut seçenekleri yer alıyor.