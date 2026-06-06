Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi'nde, HEKİMSEN bünyesindeki iktisadi bir ortaklık tarafından hayata geçirilecek toplu konut projesi için resmi başvuru süreci başlatıldı. 9 bin metrekarelik arsa alanı üzerinde yükselecek ve toplam 14 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip olacak projede, farklı büyüklüklerde konut seçenekleri yer alıyor.
Başvurular başladı: Bu konutlar peşinatla 800 bin lira!
Ankara Sincan’da hayata geçirilecek toplu konut projesinde başvuru süreci başladı. 800 bin TL'den başlayan peşinatlarla ev sahibi olma imkanı sunan projede nakit ödemelere yüzde 15 indirim uygulanacak.
Yeni bir yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen projede; 63, 80, 100 ve 120 metrekarelik konut alternatifleri sunuluyor. Ortak kullanım alanlarının da dahil edildiği projede, brüt alanı yaklaşık 110 metrekareyi bulan 63 metrekarelik daireler dikkat çekiyor. Sincan Belediyesinin onay sürecinin ardından ilk kazmanın vurulacağı inşaat çalışmalarının, 2027 yılı sonuna kadar en az yüzde 70 oranında tamamlanması planlanıyor.
HEKİMSEN tarafından yapılan açıklamada, iktisadi ortaklık aracılığıyla üyelerine en uygun fiyat ve imkanların sunulduğu belirtilerek şu ödeme planı paylaşıldı:
"Vereceğiniz 800 bin-1,5 milyon TL arası peşinat sonrası, 12-18 ay kadar ayda 90-100 bin TL daha sonra kalan miktarı ise 30-60 bin TL vererek ev sahibi olabileceksiniz.
Projeden faydalanarak başvuru yapmak isteyen vatandaşların "https://hekimsen.org.tr/form-basvuru/basla/10" adresi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebileceği bildirildi.
Toplu konut konsepti dahilinde kapalı havuz, spor salonu, yürüyüş yolları ve kapalı otopark gibi sosyal donatıların yer alacağı belirtilen bölge, geleceğe yönelik yatırımlarla da desteklenecek.
Açıklamada “Bu bölge de raylı sistem inşası başlayacağı gibi, üniversite, hastane, organize sanayi bölgesi bakanlık ve kurumlara ait arge merkezleri, alışveriş merkezleri olacaktır” ifadeleri de yer aldı.