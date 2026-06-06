Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Anket sonuçları ortaya çıktı... Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi?

Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Anket sonuçları ortaya çıktı... Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi?

Fenerbahçe'de seçim heyecanı doruğa çıktı. Genel kurulun ilk gününde mali raporlar onaylanırken, yarın yapılacak başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ile Hakan Safi üyelerin oyları için yarışacak. Anket sonuçları da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Anket sonuçları ortaya çıktı... Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? - Resim: 1

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ilk gününde faaliyet ve denetim raporları görüşülürken, Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri idari ve mali açıdan ibra edildi. Sarı-lacivertli kulüpte yeni başkan ise yarın yapılacak seçimle belirlenecek.

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Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Anket sonuçları ortaya çıktı... Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? - Resim: 2

GENEL KURUL ŞEKİP MOSTUROĞLU BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurul, açılış ve başkanlık divanı seçiminin ardından başladı. Mevcut başkan Sadettin Saran ile başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ortak önerisiyle Şekip Mosturoğlu divan başkanlığına seçildi.

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Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Anket sonuçları ortaya çıktı... Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? - Resim: 3

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN DÖNEMLERİ İBRA EDİLDİ

Genel kurulda, Ali Koç'un başkanlığını kapsayan 1 Haziran 2025 - 21 Eylül 2025 dönemi ile Sadettin Saran'ın görev yaptığı 22 Eylül 2025 - 28 Şubat 2026 dönemine ait faaliyet ve denetim raporları üyelerin onayına sunuldu.

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Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Anket sonuçları ortaya çıktı... Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? - Resim: 4

Eski yönetici Burak Kızılhan ile kulüp genel sekreteri Orhan Demirel tarafından okunan raporların ardından yapılan oylamada her iki dönem de idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

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Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Anket sonuçları ortaya çıktı... Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? - Resim: 5

FENERBAHÇE'NİN BORCU 26,2 MİLYAR LİRA

Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin'in açıkladığı verilere göre, kulübün 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla toplam borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

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Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Anket sonuçları ortaya çıktı... Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? - Resim: 6

Kesgin, Ali Koç döneminde kulübün toplam borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğunu, Sadettin Saran döneminde ise bu rakamın 26 milyar 202 milyon liraya gerilediğini açıkladı.

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Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Anket sonuçları ortaya çıktı... Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? - Resim: 7

FENERBAHÇE'DE BAŞKAN NE ZAMAN SEÇİLECEK?

Fenerbahçe Başkan Adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin 35. başkanını belirleyecek seçim, 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

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Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Anket sonuçları ortaya çıktı... Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? - Resim: 8

Saat 10.00 ile 17.00 arasında kurulacak 45 sandıkta, oy kullanma hakkı bulunan 44 bin 741 üye sandık başına gidecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar toplu olarak açılacak ve sayım işlemi gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak.

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Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Anket sonuçları ortaya çıktı... Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? - Resim: 9

AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ YARIŞIYOR

Başkanlık yarışında eski başkan Aziz Yıldırım ile iş insanı Hakan Safi karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Anket sonuçları ortaya çıktı... Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? - Resim: 10

ANKET SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Genel kurulda yaklaşık 30 bin üyenin oy kullanması beklenirken, bu rakam gerçekleşirse kulüp tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri yaşanacak. Öte yandan Anket sonuçları da ortaya çıktı.

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Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Anket sonuçları ortaya çıktı... Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? - Resim: 11

FENERBAHÇE SEÇİMİ ÖNCESİ ANKETLER AZİZ YILDIRIM'I ÖNDE GÖSTERİYOR

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde yapılan anketler, başkanlık yarışında Aziz Yıldırım'ın avantajlı olduğunu ortaya koydu.

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Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Anket sonuçları ortaya çıktı... Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? - Resim: 12

4 bin 944 kongre üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette Aziz Yıldırım yüzde 51,5 oy oranına ulaşırken, Hakan Safi'nin oy oranı yüzde 37,4 olarak ölçüldü.

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Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Anket sonuçları ortaya çıktı... Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? - Resim: 13

Öte yandan FBKOD Araştırması'nın sonuçlarında da Aziz Yıldırım'ın açık ara önde olduğu görüldü. Araştırmaya göre Aziz Yıldırım yüzde 64,5 destek alırken, Hakan Safi'nin oy oranı yüzde 20 seviyesinde kaldı.

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Fenerbahçe Başkanı kim olacak? Anket sonuçları ortaya çıktı... Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? - Resim: 14

Ancak seçim sonuçlarının, 7 Haziran'da sandığa gidecek kongre üyelerinin tercihleriyle netlik kazanacağı ve anketlerin resmi sonuç niteliği taşımadığı belirtildi.

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