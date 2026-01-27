Mallorca formasıyla 2007-2008 sezonunda 27 gol atarak La Liga Gol Kralı olan Daniel Güiza, 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Fenerbahçe’de 3 sezon forma giymişti.
Eski Fenerbahçeli Daniel Guiza, 45 yaşında yeni takımına transfer oldu
Fenerbahçe formasıyla da Türkiye’de iz bırakan La Liga Gol Kralı Daniel Güiza, 45 yaşında futbolu bırakmadı. Tecrübeli İspanyol golcü, Endülüs Bölgesel Ligi ekiplerinden Jerez Industrial CF ile sözleşme imzaladı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İspanyol santrfor, 45 yaşında sürpriz bir kararla profesyonel futbol kariyerine devam etme kararı aldı.
Sarı-lacivertli ekipte 2008-2011 yılları arasında görev yapan Güiza, futbolu bırakmak yerine sahalara dönmeyi tercih etti.
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamamıştı.
YENİ TAKIMI JEREZ
Son olarak İspanya 7. Lig (Primera Andaluza) ekiplerinden Rayo Sanluqueño forması giyen tecrübeli golcü, Endülüs Bölgesel Ligi takımlarından Jerez Industrial CF ile sözleşme imzaladı.
KARİYERİ
Fenerbahçe formasıyla 78 maçta 29 gol atan Daniel Güiza, 27 yıllık kariyerinde çıktığı 482 karşılaşmada 157 gol ve 35 asistlik performans sergiledi.
45 yaşındaki Guiza, İspanya formasıyla 21 maça çıkarken 6 da gol attı.