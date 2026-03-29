Ekonomist Dr. Şeref Oğuz köşe yazısında, Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen "dört tarafı sorunla çevrili" kritik coğrafyasında savunma sanayii alanında önemli başarılar elde ettiğini hatırlatarak, aynı önemin 'su yönetimine' de verilmesi gerektiğini belirtti.

Savunma Sanayii Başkanlığı gibi güçlü bir yapının varlığına karşın, su yönetiminin kimin sorumluluğunda olduğu belirsizliğini eleştirdi ve "Her önüne gelen yere kuyu açamazsın, suyu boşuna akıtamazsın" diyerek net bir yönetim ihtiyacına dikkat çekti.

ŞEREF OĞUZ'A GÖRE, 'ENFLASYONU YENMEK İÇİN SU REFORMU ŞART'

Özellikle gıda enflasyonunda suyun etkisi çok yüksek: Türkiye'de gıda enflasyonunun %34'ü su kaynaklıyken, OECD ortalaması sadece %3,5 seviyesinde. Tarım ve suyun yanlış yönetimi, etiket fiyatlarını doğrudan "tutuşturuyor".

Oğuz, "Suyu çözersek gıdayı ucuzlatabiliriz. Ülkenin boşa akıtacak tek damla suyu yok" ifadelerini kullandı.

Somut örnekler de veren Oğuz, Konya'da susuzluk sorunu için su naklinin ihaleye çıkarılmasını, akıllı kullanımın teşvik edilmesini ve kötü kullananlardan fazla para alınmasını önerdi. Artvin gibi bölgelerde boşa akan sulara dikkat çekerek, denizden içme suyu üretimi gibi yaratıcı çözümlere bakılması gerektiğini belirtti.

Oğuz, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan'ın görüşlerine de yer vererek, "İSO olarak suyu; üretimin devamlılığı, rekabet gücü ve gelecek nesillere karşı sorumluluk çerçevesinde ele alıyoruz" dediğini aktardı. Bahçıvan, ulusal bir Su Planı'nı "son derece stratejik bir hamle" olarak nitelendirdi.

'TÜRKİYE SANILANIN AKSİNE SU FAKİRİ BİR ÜLKE'

Yakın gelecekte suyun petrolden daha değerli hale geleceğini ve tarihin su savaşlarıyla dolu olduğunu hatırlatan Oğuz, Türkiye'nin sanılanın aksine 'su fakiri bir ülke' olduğunu ve "Su akar Türk bakar olmayalım" uyarısında bulundu. Gezegen genelinde tatlı su kaynaklarına erişimin artık "kriz" boyutuna ulaştığını da ekledi