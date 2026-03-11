Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni düzenleme geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yeni yasayla pek çok ihalde para cezaları ciddi oranda artırılmıştı.

Trafik cezalarındaki artış ile bütçe açığının da kapatılması hedefleniyor. Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, köşe yazısında 'Trafikte pusu kültürü' başlığı ile dikkat çeken veriler ve değerlendirmelerde bulundu.

'DAHA İLK AYDA KESİLEN CEZA 802 MİLYAR LİRA'

Bütçede bu yıl 389 milyar lira ceza geliri beklendiğini hatırlatan Oğuz, "Daha ilk ayda kesilen ceza 802 milyar lirayı buldu bile. Trafik cezalarında şimdi, 35 kata varan artış konulması da bundan" dedi.

Trafikte pusu kültürü olduğunu işaret eden Oğuz, "Pusu; düşmanlık güdülen birine; bir yerden geçerken beklenmedik bir anda saldırmak için gizlenen yer demektir. Trafik pususunu, cadde kameraları kuruyor ve adil olsun, olmasın ceza; plakaya yazılıveriyor. Amaç, kabahati cezalandırıp caydırmak yerine, bütçe açığına gelir elde etmek…" ifadelerini kullandı.

'KAMERAYLA PUSULANIVERDİ'

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve yazar Vahap Munyar'ın trafikte yaşadığı bir olayı paylaşan Oğuz, Gülhane’den Sirkeci’ye giderken taksinin tıkadığı yerde, trafiği açmak için tramvay yolundan dönüş yapmasından dolayı ceza kesildiğini aktardı. Oğuz bu olayı "Ne bir kabahat ne de bir ihlâl söz konusu olmamasına rağmen, kamerayla pusulanıverdi" yorumunda bulundu.

Avrupa'da ise cezalarda sadece kameranın bile yetmediğini belirten Oğuz, "ihlâlin açık ve net olup olmadığı sorgulanıyor, cezalar caydırıcı oluyor" dedi. Batı bölgelerinde cezalara itiraz edilebildiğine değinen Oğuz, "Elbette… Pusu kurarak size ceza yazanları sorgulayın. Trafik hız levhaları ile tuzaklanmış yolları şikâyet edin, plakanıza yansıtılan cezaların sebebini soruşturun. Pusucu teknolojiyi reddedin" ifadelerini kullandı.

214 MİLYAR 543 MİLYON TL BÜTÇE AÇIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Ocak 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Raporu’na göre, 2026 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 635 milyar 788 milyon TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 421 milyar 245 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde bütçe açığı 214 milyar 543 milyon TL oldu.