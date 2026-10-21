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Kaynak: AA

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezonun açılış maçlarından birinde Oklahoma City Thunder, deplasmanda karşılaştığı San Antonio Spurs'ü 116-104 mağlup etti.

2026-2027 sezonu üç karşılaşmayla start aldı. Frost Bank Center'da oynanan mücadelede Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 32 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 3 top çalma ve 3 blokla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Oklahoma City ekibinde Jared McCain 20 sayı üretirken Chet Holmgren 14, Jalen Williams ise 12 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

San Antonio Spurs cephesinde Stephon Castle 24, Dylan Harper 18, De'Aaron Fox da 14 sayı kaydetti. Victor Wembanyama ise 12 sayı, 13 ribaunt ve 6 blokluk performans sergiledi.

76ERS, SON ŞAMPİYON KNİCKS'İ DEPLASMANDA MAĞLUP ETTİ

Philadelphia 76ers, Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmada son şampiyon New York Knicks'i 106-100'lük skorla yenmeyi başardı.

Konuk takımın en skorer ismi, 28 sayı kaydeden Tyrese Maxey oldu. Jaylen Brown'ın 19 sayı ürettiği mücadelede yeni takımında ilk kez sahaya çıkan LeBron James, 14 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle oynadı. Milli basketbolcu Adem Bona ise yaklaşık 10 dakika süre aldığı maçta 3 ribaunt, 1 asist ve 1 blok kaydetti.

Ev sahibi Knicks'te Jalen Brunson 21 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Karl-Anthony Towns 19, Josh Hart ise 14 sayı attı.

PİSTONS'TAN SON ÇEYREKTE 23-0'LIK SERİ

NBA sezonunun açılış karşılaşmalarından birinde Detroit Pistons, sahasında Boston Celtics'i 121-113 mağlup etti.

Little Caesars Arena'daki mücadelede son çeyrekte yakaladığı 23-0'lık seriyle üstünlüğü ele geçiren Pistons, galibiyete ulaştı. Ev sahibi ekipte Cade Cunningham ve Jalen Duren 22'şer sayı kaydetti.

Boston Celtics'te Paul George 38 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Derrick White ve Payton Pritchard ise karşılaşmayı 17'şer sayıyla tamamladı.