Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullarda birlik sağlamak amacıyla uyguladığı Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ne ilişkin yeni ayrıntılar belli olurken, yayımlanan sınav takvimindeki "10 Kasım" ayrıntısı büyük tartışma yarattı.

Yıllardır ilk ara tatile denk gelen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne birinci dönem ilk ortak sınavlarının konulması eğitim camiasının tepkisini çekti. Sınavlara kısa bir süre kala uygulama esaslarını güncelleyerek öğretmenlerin sorulara erişim süresini 1 günden 4 güne çıkarıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ilk yazılı sınavlarında kullanılacak sistem, 26 Ekim Pazartesi günü erişime açılacak.

SINAV TARİHİ 10 KASIM'A KONULDU

NEFES'te yer alan habere göre 10 Kasım tarihine ortak sınav konulması en dikkat çeken ayrıntı oldu. Geçmiş dönemlerde 10 Kasım’ın ara tatile denk gelmesi nedeniyle okullarda Atatürk’ü anma töreni yapılamaması kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açmışken bu yıl MEB’in açıkladığı takvimde, ortak yazılı sınav 10 Kasım tarihine alındı. Açıklanan sınav tarihinin ardından öğrencilerin ve öğretmenlerin Atatürk’ü anma programlarına ve günün manevi atmosferine odaklanmasını engelleyeceği gerekçesiyle eğitim sendikalarının sert eleştirilerine neden oldu.

5, 6 ve 7’nci sınıflarda sınavlar, 3 Kasım’da fen bilimleriyle başlayacak. Matematik 5 Kasım, sosyal bilgiler 6 Kasım, Türkçe 10 Kasım, İngilizce 12 Kasım, din kültürü ve ahlak bilgisi 13 Kasım’da yapılacak. Altıncı sınıfların matematik sınavı 11 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Liselerin 9, 10 ve 11’inci sınıflarında biyoloji sınavı 3 Kasım’da uygulanacak. Her sınav 40 dakika sürecek. 10 Kasım’daki okul geneli ortak yazılı sınavlar dördüncü ders saatinde yapılabilecek. İhtiyaç hâlinde okul müdürlükleri farklı bir ders saatinde sınav planlayabilecek.

Eğitim-İş sendikası, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım tarihine konulan ortak sınavların başka bir güne ertelenmesi için talepte bulundu. Konua dair açıklamalarda bulunan Genel Başkan Kadem Özbay şunları söyledi: “Yıllardır 10 Kasım’ı bilinçli olarak ara tatile denk getirenler, şimdi de ortak sınavı 10 Kasım’a bilinçli olarak koyuyor. Öğretmenleri dayatılan sınavla, anma programı arasında bırakıyorlar. Yöntem değişiyor ama niyet hiç değişmiyor. Konu Atatürk’ü anmak, Cumhuriyet’i anlamak olduğunda sürekli karşımıza çıkarılan ‘takvim sorunlarını’ tesadüfle açıklamak mümkün değil. Sürekli ‘milli ve manevi değerler’ diyenlerin, konu Atatürk ve Cumhuriyet olduğunda gösterdikleri özen işte bu kadar.”

Sendika ayrıca OYSS’ye yönelik yürütmenin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açtı.