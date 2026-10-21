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Mutfağındaki yangını söndürmek için kredi ve kredi kartına yüklenen vatandaşın bankalara

borcu 427 milyar liraya ulaştı. İcra dairelerinde derdest dosya sayısı da 26,5 milyonu buldu.

VATANDAŞ ÇARESİZ KALIYOR

Kredi ve kredi kartı ile ayakta duran sabit ve dar gelirlilerin ödeme güçlüğünün artık dayanılmaz boyuta ulaştığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Vatandaş mutfağındaki yangını söndürmek için kredi kartına ve krediye sarılıyor; ancak ödemede yaşadığı sorun sonunda yasal takiple, icrayla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Veriler üzerinde duruma baktığımızda 2026 yılı Ağustos ayı bankacılık verileri fakir fukara garip gurebanın sayısının giderek artacağını gösteriyor” dedi.

BİRÇOK İLİN NÜFUSUNU AŞTI

Gürer, batık kredi miktarındaki artışa dikkat çekerek, “Ödeme sorunu, gelir daralmasıyla her kesim karta yükleniyor ve en sonunda sistemin altın da kalıyor. Vatandaşın bankalara borcu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81 oranında artarak 427 milyar TL seviyesine ulaştı. Son 8 ayda kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 1 milyon 469 bin 373’e ulaştı. Birkaç orta büyüklükteki ilin toplam nüfusu kadar vatandaşımız, sadece 8 ay içerisinde bankaların icra takibine takıldı” diye konuştu.

DURUM GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR

İcra dairelerindeki durumun vahim olduğunu belirten Gürer, “İcra dairelerindeki derdest (devam eden/sonuçlanmamış) icra ve iflas dosya sayısı 26 milyon 557 bin seviyesinde. Günde ortalama 8 binden fazla yeni icra dosyası adliyelere ekleniyor. Diğer icra verilerine bakıldığında da derdest dosya sayısının 23 milyon 993 bin 843 seviyesinde seyrettiği görülüyor. Milyonlarca vatandaşımız borcunu ödeyemediği için icra kapılarında adeta hapsedilmiş durumdadır” diye konuştu.

ALIŞVERİŞE ÇIKAN VATANDAŞ POŞETİNİ DOLDURAMIYOR

Artvin pazarında esnaf olan Hülya Dokur, kışlık hazırlıkların başladığı bu dönemde satışların durgun olduğunu belirterek, “Önceden siparişlere yetişemiyordum ama şimdi ne sipariş var ne de talep. Daha önce 5 kilo taze fasulye alıp kış için hazırlık yapanlar, bugün 2 kiloyla yetinmek zorunda kalıyor. Taze fasulyenin kilosu şu anda 70 lira. Önceden siparişlere yetişemiyordum. Şimdi ise hem siparişler hem de talep azaldı. Vatandaş cebindeki paraya göre alışveriş yapmak zorunda kalıyor. Alım gücü olmayınca insanlar poşetleri boş olarak evlerine dönüyor” dedi. Sayfa 7

GEÇİNEMİYORUM, ÇÖPTEN KAĞIT TOPLUYORUM

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşlılık aylığı alan bir vatandaş, “Ev kira, 4 bin lira veriyorum, 3 bin lira para kalıyor bana. Faturalara veriyorum, 2 bin lira kalıyor. Kalanla simit ve çay içsem yetişmiyor” diye konuştu. Bir başka vatandaş da “Maaşım yetmiyor. Belediyeden yardım alıyorum, Kızılay’a müracaat ediyorum onlar da bazen veriyor bazen vermiyor. Geçinemiyorum, kağıt topluyorum, çöplerden muşamba topluyorum, öyle sağlıyorum geçimimi. Hastayım nefes darlığım var, doktora gidiyorum hapı, ilacı alamıyorum. Çünkü çok pahalı” diye dert yandı.