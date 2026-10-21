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Kaynak: Haber Merkezi

Akaryakıt piyasasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde tabelaya yansıyan 4,30 TL'lik düşüşün ardından, benzin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir indirim daha geliyor.

Gazeteci Olcay Aydilek’in sektör kaynaklarında aldığı bilgiye göre, benzinin litre fiyatında 3,35 TL’lik indirim yapılması öngörülüyor. Gece yarısından itibaren pompaya yansıması beklenen indirimle birlikte, benzindeki haftalık toplam fiyat düşüşü rekor seviyeye yaklaşarak 7,65 TL’yi bulacak.

3 BÜYÜKŞEHİRDE TAHMİNİ BENZİN FİYATLARI

Beklenen 3,35 TL'lik indirimin ardından üç büyük ilde benzinin litre fiyatının şu seviyelere çekilmesi bekleniyor:

İstanbul: 76,25 TL

Ankara: 77,25 TL

İzmir: 77,45 TL

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞE RAĞMEN İNDİRİM SİNYALİ

Uluslararası piyasalarda Kızıldeniz'deki ticaret rotalarında artan güvenlik riskleri ve Orta Doğu kaynaklı arz kaygıları brent petrol fiyatlarını yukarı taşımayı sürdürüyor. Güncel işlemlerde Brent petrolün varil fiyatı 109,64 dolara, Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise 98,58 dolara tırmandı.

Buna karşın, Türkiye'deki pompa fiyatlarının belirlenmesinde temel alınan Akdeniz ürün piyasasındaki ortalama değişimler iç pazarda yeni bir indirimin yolunu açtı.

İSTASYONLARDAKİ MEVCUT FİYATLAR (21 EKİM)

20 Ekim gece yarısı yapılan son düzenlemenin ardından istasyonlarda geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 79,60 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 79,40 TL

Motorin: 96,50 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara

Benzin: 80,60 TL

Motorin: 97,80 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir

Benzin: 80,80 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,20 TL