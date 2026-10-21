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Kaynak: AA

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta karşılaşmasında yarın Belçika temsilcisi Kangoeroes Basket Mechelen'e konuk olacak.

Belçika'daki De Nekker Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak.

B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Kangoeroes Basket Mechelen'in yanı sıra İtalya'dan Beretta Famila Schio ile Sırbistan'dan Kızılyıldız mücadele ediyor.

Organizasyondaki ilk maçında sahasında Beretta Famila Schio'yu ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, parkeden 84-66'lık yenilgiyle ayrıldı.

Belçika ekibi Kangoeroes Basket Mechelen de grup aşamasının ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'a 89-56 mağlup oldu.