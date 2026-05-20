Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı final serisinin açılış karşılaşmasında New York Knicks, uzatma periyodunda Cleveland Cavaliers'ı 115-104 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Madison Square Garden’da oynanan mücadelenin son bölümüne 22 sayı geride giren Knicks, etkili oyunuyla farkı hızla eritti. Ev sahibi ekip, yakaladığı 18-1’lik seri sonrası skoru 94-89’a getirirken bitime 19 saniye kala eşitliği sağlayarak maçı uzatmaya taşıdı.
New York temsilcisinde Jalen Brunson attığı 38 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, Mikal Bridges 18 sayı kaydetti. Karl-Anthony Towns ise mücadeleyi 13 sayı ve 13 ribauntla tamamladı.
Cleveland Cavaliers cephesinde Donovan Mitchell’in 29 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi. James Harden 15 sayı üretirken, Evan Mobley karşılaşmayı 15 sayı ve 14 ribauntla bitirdi.
Serinin ikinci karşılaşması 22 Mayıs Cuma günü New York’ta oynanacak.