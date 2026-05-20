Tarım ve Orman Bakanlığı, market ve gıda işletmelerini ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Yayınlanan genelgeyle birlikte Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) geçmiş bazı ürünlerin belirli şartlarla satışına izin verildi.

Bakanlık, 81 il müdürlüğü ile esnaf odalarına gönderdiği yazıda, TETT’si geçmiş ürünlerin tüketiciye bilgi verilerek özel reyonlarda satışa sunulabileceğini bildirdi.

STT VE TETT AYRIMI NETLEŞTİRİLDİ

Genelgede, Son Tüketim Tarihi (STT) ile Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) arasındaki farklara da dikkat çekildi.

Kanatlı eti, balık, kırmızı et, süt ve süt ürünleri gibi kısa sürede bozulabilen gıdalarda STT uygulandığı belirtilirken, bu tarihin geçmesi durumunda ürünlerin insan sağlığı açısından risk oluşturduğu ve satışlarının kesin olarak yasak olduğu vurgulandı.

STT’si geçen ürünleri satışa sunan işletmelere idari para cezası uygulanacağı ve ürünlere el konulacağı ifade edildi.

ÖZEL REYONDA SATILABİLECEK ÜRÜNLER AÇIKLANDI

Bakanlık, makarna, çay, un, şeker, bulgur, pirinç ve kahve gibi TETT ibaresi bulunan ürünlerin ise uygun koşullarda saklanması, ambalajının bozulmaması ve tüketim açısından sorun oluşturmaması halinde satışının mümkün olacağını belirtti.

Bu ürünlerin marketlerde ayrı reyonlarda tutulması ve tüketicinin açık şekilde bilgilendirilmesi gerekecek.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILACAK

Yetkililer, mevzuata aykırı şekilde satışa sunulduğundan şüphe edilen ürünlerden numune alınarak laboratuvar incelemesi yapılacağını bildirdi.

Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli yasal yaptırımların uygulanacağı kaydedildi.