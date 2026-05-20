Yeniçağ Gazetesi
20 Mayıs 2026 Çarşamba
Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Dilek Ete’den çok konuşulacak açıklama: Emekli maaş zammı için net rakam verdi

SGK uzmanı Dilek Ete, emekli ve memur maaş zammına dair temmuz ayı için net rakamlar verdi. Ete, yüzde 18 ile yüzde 20 enflasyon fakı oranını tahmin etti. işte o hesaplamalar...

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Gazeteci Emre Kulcanay’ın YouTube kanalına konuk olan SGK Uzmanı Dilek Ete, enflasyon beklentilerini ve Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zam oranlarını değerlendirdi.

Merkez Bankası’nın tahminlerini ve piyasa gerçeklerini kıyaslayan Ete, emeklileri yakından ilgilendiren çarpıcı oranlar paylaştı.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 16’dan yüzde 24’e yükselttiğini hatırlatan SGK Uzmanı Dilek Ete, piyasadaki gerçekliğin çok daha farklı olduğunu savundu.

Yıl sonu enflasyonuna ilişkin şahsi öngörüsünü paylaşan Ete, "TÜİK’in verilerine rağmen, bu yılı yüzde 30’un altında bir enflasyon rakamıyla kapatmayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Yıl sonu enflasyon beklentileri ışığında Temmuz ayında emeklilerin alacağı enflasyon farklarına değinen Ete, masadaki olası senaryoları şu şekilde özetledi:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Temmuz ayında bu gruptaki emeklilerin alacağı enflasyon farkı yüzde 18 ile yüzde 20 arasında kalacak.

Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme ve enflasyon farkı hesaplama kriterleri nedeniyle memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık 4 puan altında bir artış alacak.

SSK ve Bağ-Kur artışı yüzde 18 olursa memur emeklisi yüzde 14, yüzde 20 olursa memur emeklisi yüzde 16 civarında bir artışla dönemi kapatacak."

Maaş artışlarının sadece enflasyon farkıyla sınırlı kalabileceğine dikkat çeken Dilek Ete, emeklilerin merakla beklediği seyyanen zam veya intibak düzenlemesi beklentilerine de değindi.

. Önümüzde netleşmiş bir seçim takvimi bulunmadığını hatırlatan ünlü uzman, "Temmuz'da enflasyon farkı dışında ekstra bir şey vereceklerini sanmıyorum. Çünkü bu tarz seyyanen artışlar ve intibak düzenlemeleri genellikle seçim öncesi dönemlerde hayata geçiriliyor" diyerek emeklilerin beklentilerini rasyonel bir zemine taşıdı.

