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Kaynak: AA

NBA Avrupa tarafından paylaşılan verilere göre, NBA ve FIBA'nın ortaklaşa kuracağı yeni ligin İstanbul'da 2027-2036 yılları arasında toplam 2,2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik oluşturması bekleniyor.

The Sports Consultancy'nin raporuna göre bu rakam; bilet satışları, lisanslı ürün gelirleri, yayın hakları, turizm, tedarik zinciri ve organizasyonun oluşturacağı dolaylı ekonomik katkıları da kapsıyor.

GSYİH'YE 819 MİLYON DOLARLIK KATKI

Raporda, NBA Avrupa projesinin Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağı öngörülüyor.

Buna göre organizasyonun, 10 yılda Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasına (GSYİH) 819 milyon dolar katkı sunması bekleniyor.

Ayrıca bu süreçte İstanbul'da 213 farklı etkinliğin düzenleneceği, organizasyonların 3,6 milyon seyirciye ulaşacağı ve yılda ortalama 176 tam zamanlı istihdam oluşturacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL EV SAHİBİ ŞEHİRLER ARASINDA

NBA Avrupa Ligi'nin ilk etapta 16 takımla başlaması planlanıyor.

Ligde 12 takımın kalıcı lisans sahibi olması, kalan dört ekibin ise FIBA organizasyonları ve Basketbol Şampiyonlar Ligi performanslarına göre belirlenmesi hedefleniyor.

İstanbul'un yanı sıra Roma, Milano, Londra, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barselona, Berlin, Münih ve Atina da organizasyona ev sahipliği yapması planlanan şehirler arasında yer alıyor.

'TÜRKİYE BU GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMELİ'

NBA Avrupa ve Orta Doğu İcra Direktörü George Aivazoglou, İstanbul'un proje için kritik şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Aivazoglou, "İstanbul, dünya çapında birinci sınıf bir şehir. Spora inanılmaz bağlı, kültürel etkisi çok güçlü ve Avrupa'nın en bağlı taraftar topluluklarından birine sahip. Avrupa basketbolu dönüşüm geçirecekse Türkiye'nin bu geleceği şekillendiren ülkelerden biri olması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

LİGİN 2027'DE BAŞLAMASI HEDEFLENİYOR

NBA ve FIBA'nın ortak projesi olan NBA Avrupa Ligi'nin Ekim 2027'de başlaması planlanıyor.

Yarı açık lig modeliyle düzenlenecek organizasyonun, Avrupa basketbolunun ticari değerini artırması ve kıtanın basketbol ekonomisine yeni bir ivme kazandırması hedefleniyor.