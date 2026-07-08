FIBA ile NBA'nin ortaklaşa hayata geçireceği yeni Avrupa Ligi projesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos, organizasyonun 11. sezonunda şampiyon olan takım ile final oynayan ekiplerin, 2027 sonbaharında başlaması planlanan NBA ve FIBA destekli yeni Avrupa Ligi'nin ilk sezonuna doğrudan katılacağını açıkladı.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR İÇİN TARİHİ FIRSAT

2026-2027 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele edecek Galatasaray MCT Technic ile Trabzonspor, finale yükselmeleri halinde Avrupa basketbolunun yeni vitrini olması beklenen NBA Avrupa Ligi'nde yer alma hakkı elde edecek.

Türk temsilcileri, hem Basketbol Şampiyonlar Ligi kupası hem de yeni organizasyona katılım bileti için mücadele edecek.

NBA AVRUPA LİGİ 2027'DE BAŞLAYACAK

İsviçre'deki FIBA merkezinde gerçekleştirilen çalıştayın ardından konuşan Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos, "Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 11. sezonunun şampiyonu ile finalistlerinin, 2027 sonbaharında başlaması beklenen NBA ve FIBA destekli ligin ilk sezonuna katılacağını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

GRUP MAÇLARI 6 EKİM'DE BAŞLIYOR

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun grup maçları 6 Ekim'de başlayacak. Galatasaray MCT Technic ile Trabzonspor, yeni sezonda hem Avrupa'da başarı hem de NBA destekli yeni lige katılım hakkı için parkeye çıkacak.

GALATASARAY NBA AVRUPA PROJESİ İÇİN GÖRÜŞMELERDE BULUNUYORDU

NBA Avrupa Direktörü George Aivazoglou, Galatasaray Avrupa projesinde yer alma ihtimaliyle ilgili “Galatasaray, hiç şüphesiz Avrupa’nın en köklü kulüplerinden biri. Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında on milyonlarca taraftara sahip. Bizi en çok heyecanlandıran konulardan biri, Galatasaray’ın basketbola yönelik uzun vadeli vizyonu. Kulüple yürüttüğümüz yapıcı görüşmelerde, Galatasaray’ın Avrupa basketbolunun geleceğine ilişkin bakış açısının bizim vizyonumuzla büyük ölçüde örtüştüğünü gördük. Böylesine köklü bir spor kulübünün, hayatta bir kez gelebilecek böylesine bir fırsatı değerlendirmeye istekli olması, planlarımızın Avrupa’nın önde gelen kulüpleri arasında yarattığı heyecanın da önemli bir göstergesi." diye konuşmuştu.