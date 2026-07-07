AKOM'un değerlendirmesine göre, İstanbul'da bir gün hariç hafta boyunca yağış beklenmiyor. Havanın çoğunlukla güneşli geçeceği kentte, kuzeydoğudan esen poyraz rüzgarı zaman zaman 10 ila 30 km/s hızla etkisini sürdürecek.
AKOM gün vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış esir alacak, 12 kg yağacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 7-13 Temmuz tarihlerine ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte hafta boyunca güneşli hava etkili olurken, 1 gün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yunus Arıkan
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Sıcaklıkların hafta boyunca 29 ila 33 derece aralığında seyretmesi öngörülürken, poyrazın sıcak havaya rağmen serinlik hissi oluşturacağı belirtildi.
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AKOM'un raporuna göre Perşembe günü İstanbul'da gök gürültülü sağanacak yağış bekleniyor.
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İşte gün gün İstanbul'da hava durumu:
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8 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu ve açık, 20/32°C
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9 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 19/27°C
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10 Temmuz Cuma: Az bulutlu ve açık, 19/29°C
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11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu ve açık, 21/32°C
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12 Temmuz Pazar: Az bulutlu ve açık, 22/33°C
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13 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu ve açık, 22/31°C
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