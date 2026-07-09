Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'da tedavi gören 51 yaşındaki lenfoma hastası Ahmet Kıngır'ın, yurt dışından temin edilen ilacına ulaşamadığı bildirildi. Tedavide kullanılan Columvi isimli ilacın yalnızca Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışından getirildiği öğrenildi.

Ailenin avukatı İbrahim Bulut'un verdiği bilgiye göre, 6 Haziran'da altı doz ilaç için başvuru yapıldı ve ilk doz teslim edildi. Ancak tedavinin devamı için gerekli ikinci dozun stokta bulunmadığı aileye bildirildi.

Bulut, kendilerine ilacın temin edilememesinin nedeninin Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında uygulanan idari izinler nedeniyle gümrük işlemlerinin durması olarak aktarıldığını, bu konuda yazılı bir açıklama yapılmadığını ifade etti.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Aile, Ahmet Kıngır'ın sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek ilacın bir an önce temin edilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı kaynakları ise NATO Zirvesi nedeniyle uygulanan idari izinler kapsamında Ankara'da gümrük işlemlerinin 13 Temmuz'a kadar kapalı olduğunu doğruladı. Bakanlık, uygulamanın yalnızca Ankara için geçerli olduğunu, diğer şehirlerde benzer bir durum bulunmadığını bildirdi.