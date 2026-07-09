Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı.
Siyah-beyazlı kulüp, serbest statüde bulunan milli futbolcu Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Salih Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
DORTMUND'DAN SONRA BEŞİKTAŞ
28 yaşındaki ön libero, son olarak Alman ekibi Borussia Dortmund'un formasını giydi. Geçtiğimiz sezon Alman temsilcisinde 12 resmi karşılaşmada görev alan deneyimli futbolcu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest statüye geçmişti.
ORTA SAHAYA ÖNEMLİ TAKVİYE
A Milli Takım'ın da formasını giyen Salih Özcan'ın transferiyle birlikte Beşiktaş, orta saha rotasyonunu önemli ölçüde güçlendirdi. Siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefliyor.