Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

17 Temmuz’dan bu yana tutuklu bulunan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’nin yargılanacağı davanın ilk duruşması 16 Eylül’de Bakırköy Adliyesi’nde görülecek.

MAHRUKİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahruki, 15 Temmuz’da X hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz darbe girişiminin önceden fark edildiğini ancak rejim değişikliği amacıyla engellenmediğini iddia etti. Paylaşımın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahruki hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlattı. İstanbul’daki evinde gözaltına alınan Mahruki, 17 Temmuz’da tutuklandı.





4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ



Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Davanın ilk duruşması 16 Eylül’de Bakırköy Adliyesi’nde gerçekleştirilecek.