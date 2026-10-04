Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen iki ayrı şahsa yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda C.B. ile M.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.B. ile M.Ş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki şüpheli, Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Narkotik ekipleri peşlerindeydi: İki ayrı operasyonla yakalandılar
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen iki ayrı şahsa yönelik operasyon düzenledi.
Samsun’da narkotik ekiplerinin takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliye ayrı ayrı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan C.B. ve M.Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen iki ayrı şahsa yönelik operasyon düzenledi.
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