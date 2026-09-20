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Kaynak: Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 2024 yılında öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın başlattığı “adalet yürüyüşü” ikinci gününde devam ediyor.

Kızının mezarını ziyaret ettikten sonra 19 Eylül'de Diyarbakır'dan yola çıkan Güran, yürüyüşünü Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde tamamlamayı ve Cumhurbaşkanı ile görüşerek dosyanın yeniden ele alınması talebini iletmeyi hedefliyor.

İKİNCİ GÜNDE YÜRÜYÜŞ SÜRÜYOR

Güran'ın ilk gün yaklaşık 37 kilometre yürüdüğü, ikinci gün ise yaklaşık 20 kilometrelik mesafe katetmeyi planladığı bildirildi. Yürüyüşün Siverek yolu güzergahında devam ettiği ve Güran'ın Nasanlı Dinlenme Tesisleri'nde mola vermesinin planlandığı aktarıldı.

Arif Güran, yürüyüşe başlamadan önce yaptığı açıklamada yaklaşık iki yıldır hukuk mücadelesi verdiklerini belirterek, kızının ölümüne ilişkin dosyanın yeniden ve tarafsız şekilde değerlendirilmesini istedi.

DAVADA 3 SANIĞIN CEZASI ONANMIŞTI

Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, bu hükümler Yargıtay tarafından onanmıştı. Nevzat Bahtiyar hakkındaki hüküm ise bozulmuş ve yeniden yapılan yargılamada Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Güran ailesi ise yargılama sürecinin eksik delillerle sonuçlandırıldığını savunarak dosyanın yeniden ele alınmasını talep ediyor.