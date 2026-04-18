Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklandı.

NEVZAT BAHTİYAR'A 17 YIL HAPİS CEZASI

Narin'i Eğertutmaz Deresine gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın 16 Nisan'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasına çıktı. Bahtiyar'ın 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 17 yıl ceza aldı.

ARACINDA SİLAH BULUNDU

Narin Güran davasında duruşmaya ara verildiğinde her iki aile üyeleri de duruşma salonundan çıkarıldı. Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ile yakınları Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar adliyeden çıktıkları sırada kolluk kuvvetleri tarafından durumlarından şüphe duyulan 3 kişinin içinde bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan incelemede 2 adet tabanca ele geçirildi. Polis 3 kişiyi gözaltına alınarak Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

NEVZAT BAHTİYAR'IN OĞLU TUTUKLANDI

Polisteki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilen Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklanırken, Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar serbest bırakıldı.