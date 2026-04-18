Yeniçağ Gazetesi
18 Nisan 2026 Cumartesi
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Diyanet İşleri açıkladı: Hacı adayları sınır dışı edilecek

Türkiye'den 85 bine yakın hacı adayı dün itibarıyla kutsal topraklara gitmeye başladı. Diyanet İşleri, sınır dışı riskine karşı hacı adaylarını uyardı. Eğer bu vize yoksa hem sınır dışı edilecekler hem de para cezası yiyecekler.

Yunus Arıkan Derleyen: Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
Suudi Arabistan makamları, hac döneminde “hac vizesi” olmayanlara hem para cezası uygulayacak hem de Medine topraklarından sınır dışı edecek.

1 6
Diyanet İşleri Başkanlığının “2026 Yılı Hac Organizasyonu” kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan’daki hazırlıkları büyük oranda tamamlandı. Bu yıl Türkiye’den Hacca gidecek 85 bine yakın hacı adayının kafile ve uçuş tarihleri belirlendi. İlk kafile dün İstanbul’dan hareket ederek Medine’ye ulaştı.

2 6
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yürütülen Mekke Yolu Projesi’nin bu yıl da Türk hacı adaylarına büyük kolaylıklar sağlayacağını belirtti.

3 6
Demirhan, “Suudi Arabistan’dan gelen pasaport görevlileri Ankara ve İstanbul’daki havalimanlarında kontuarlar kuruyorlar. Cidde ve Medine havalimanlarında yapılacak bütün işlemleri orada gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız Suudi Arabistan’a indikten sonra herhangi bir pasaport kontrolüne tabi olmadan, valizlerini de yanlarına almadan otellerine gidecek ve oraya valizleri de gidecek” şeklinde konuştu.

4 6
Demirhan, “Turist vizesi, seyahat vizesi ve ticari vizenin hac mevsiminde hiçbir geçerliliği yok. Hac vizesi olmayanlar geri gönderilecek. Suud makamları bu konuda bizi uyardı” ifadelerini kullandı.

5 6
10 YIL GİRİŞ YASAĞI

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da hac vizesi olmadan Mekke ve Harem bölgesine giren kişilere 100 bin riyale (1 milyon 200 bin TL) kadar para cezası uygulanacağını, 10 yıl süreyle ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro