Narin Güran cinayeti davasında Yargıtay’ın bozma kararının ardından, "suç delillerini yok etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanmaya başlandı. Savunma yapan Nevzat Bahtiyar, "Cinayetle hiçbir alakam yoktur. 'Cesedi sen götüreceksin' dedi. Ben mecbur kaldım. Cesedi torbaya koydum" diye konuştu. Bu sözlerin ardından tepki gösteren Güran ailesi, salondan çıkarıldı.

Nevzat Bahtiyar’ın, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlandı.

Adana Suluca 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Bahtiyar, duruşma salonuna getirildi.

'SALİM GÜRAN BENİ ÇAĞIRDI'

Duruşmaya Bahtiyar’ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Güran ailesi ve avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı.

Savunması başlayan Nevzat Bahtiyar, "Ben işteydim çalışıyordum. Sonra eve geldim. Sabah 6 buçukta çarıklıya gittim. Orda bir evimiz vardı. Eve geldim" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanının "Saat kaç gibi eve geldiniz" sorusuna Bahtiyar, "Saati bilmiyorum sayın başkan" şeklinde yanıt verdi.

Başkanın "Öğlen mi?" sorusu üzerine ise "Öğlen gelmişti" dedi. "Salim Güran ile aranızda başka konuşma geçti mi?" sorusuna Bahtiyar, "Salim Güran beni çağırdı" şeklinde cevap verdi. Bahtiyar, "Cinayetle hiçbir alakam yoktur. 'Cesedi sen götüreceksin' dedi. Ben mecbur kaldım. Cesedi torbaya koydum" diye konuştu.

'NARİN'İN AĞZINDAN KÖPÜK GELDİ'

Mahkeme başkanının "Siz gittiğinizde çocuk ölmüş müydü?" sorusuna evet yanıtı veren Bahtiyar, "Ne zaman fark ettiniz?" sorusuna ise "Ağzından köpük gelmişti" dedi.

Nevzat Bahtiyar'ın savunmasına baba Arif Güran ve ailenin tepki göstermesinin ardından duruşmada gerginlik yaşandı.

Gerginliğin ardından jandarma Nevzat Bahtiyar’ı koruma altına alırken, polis Güran ailesini dışarı çıkardı.

Mahkeme başkanı Güran ailesinin adliye içerisinden de dışarıya çıkarılmasını talep etti.

'SALİM GÜRAN BENİ TEHDİT ETTİ'

Ardından Nevzat Bahtiyar ifadesine devam edildi. Bahtiyar, savcının Salim Güran’ın kendisini çağırdığı zaman tam olarak nerede olduğu sorusuna, "Bizim evin tam üzerinde Salim beni çağırdı. ‘Nevzat, gel yukarıya senle işim var dedi’” diye cevapladı. ‘Koşarak mı gittin’ sorusuna ise, ‘Hayır normal yürüdüm. Benim elimde su hortumu vardı. Bıraktım gittim. Salim önümdeydi, 10-15 metre kadar. Oraya gittim. Ben ona yetişmeden Salim, Arif’in evine girdi. Ben de takip ettim. Onun arkasından girdim. Ben ceset olduğunu bilsem içeri girmezdim. Bana dedi ki ‘Cesedi götür’. Oğlumu tehdit etti. "Bu cesedi götür parça parça et, kimse görmesin. Ben cesedi açığa çıkardım. Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı. Ben iyilik yaptım. Eve gittiğimde kimseyi görmedim. Sadece Salim’i evde gördüm. Ama cesedi aldıktan sonra Yüksel’in evimizin yukarısında ağladığını gördüm” dedi.

'8 KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİ'

Mahkeme salonundan çıkarılan Narin’in ağabeyi Baran Güran, "Bu adama daha da inanılıyor mu? 8 kez ifade değiştiriyor, herkes bu adama inanıyor. Bütün aile bireylerinin tek ifadesi var, bu adam 8’inci ifadesini veriyor. 8 kez yalan söyleyen birine nasıl inanılıyor? Her defasında başka bir şey söylüyor. Böyle bir şey var mı? Aile bireylerini şeytanlaştırdılar" şeklinde tepki gösterdi.

'KIZIMDAN BAHSEDİLİNCE KENDİMİ KAYBEDİYORUM'

Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinin ardından, Narin Güran’ın babası Arif Güran söz aldı. Baba Güran, “Kusura bakmayın, kızımdan bahsedildiği zaman kendimi kaybediyorum. Bu hareket size saygısızlık olarak anlaşılmasın. Bu cani az konuştu. ‘Salim beni çağırdı’ demiş. Ben iddia ediyorum, benim evimden onun evi görülmüyor, ses de oraya gitmiyor. Dosya boyunca Dara-2 kamerasına bakılması unutuldu. Eğer o kamera Yüksel’in ağladığını gösterseydi, bugün Arif Güran ona teşekkür ederdi. ‘Kızımın katilerini ortaya çıkardın’ diye. Bugün Tavşantepe’de çeşitli açılardan kameralar var. Bu katil çok kez ifade değiştirdi. Bu kişinin ifadesi neticesinde ailem linç edildi. Salim, Yüksel ve Enes daraltılmış baz dışında somut delil olmadığı için onunla yargılandı. Başka delil yok. 7 yaşındaki oğlum, 7 saat ifade verdi ancak onun oğlu ifade vermedi. Ben bu kararı kabul etmiyorum. Adalet istiyorum” dedi.

"POLİS EŞLİĞİNDE KEŞİF İSTİYORUM"



Nevzat Bahtiyar’ın birçok kez ifade değiştirdiğini belirten Arif Güran, “Jandarmayla değil, polisle bir keşif istiyorum. 1700 personel vardı. Salim Güran onlardan daha mı büyük? Madem Salim seni tehdit etti, gitseydin devlete. O kadar jandarma vardı, devlete gideydin. Eğer gitmiş olsa, ben burada bu adamdan hak talep etmezdim. Ancak bu adam 19 gün boyunca benimle namaz kıldı, aramalara katıldı. Bu adam polisle bir keşfe çıksın. Bu adamın ve Salim’in telefonu kollukta fabrika ayarlarına döndü. Deliller silindi. Nahit Eren burada şov yaptı. Nahit Eren burada Yüksel’in namusunu sorgulamazdı. Ben keşif istiyorum. Benim ailem yok oldu. Benim çekirdek ailem yok oldu. Benim kızımın hakkı yerde kalmasın, ben ailece yok olmaya razıyım. Niye bunun aile bireylerinden kimsenin ifadesi alınmıyor? Onun dediği dakikada Narin tepeye tırmanıyor. Benim kızımın geçtiği yerle Nevzat’ın evi arasında 10 metre var. Bu adam hayalet mi? Bu adamın konuşmalarına inanmıyorum, keşif istiyorum. Eğer keşif yapılsa ve dediği çıksa bir daha buraya gelmem ve cezaevindekileri de silerim. Benim kızım eve yetişseydi çantası, terliği, eşyası evde olacaktı. Ama gel gör ki benim kızımın eşyaları çantasında çıktı” diye konuştu.

'ÇOCUKLARIM OKULU BIRAKTI'

Güran, kızının ölümünde parmağı olanların ortaya çıkarılmasını isteyerek, şöyle konuştu:

“İstinaf bu dosyayı bozdu ama birileri müdahale etti. Bu yargılama, bu zulüm nereye kadar gidecek? Ben kızımın hakkını istiyorum. Yüksel ve Salim yaptıysa onlar da cezasını çeksin. Benim ilk kızım da öldü ancak sosyal medyada ‘Arif kendi kızını öldürdü’ dediler. Burada Nevzat’ın avukatı dar bazı inkar ediyor ancak bu insanlar bundan ceza yedi. Köyde saat kavramı yoktur. Dar bazla ailem ceza aldı. Delil yoktur. Narin’den daha küçük çocuklarım var. Çocuklarım okulu bıraktı. Diğer heyetin hiçbir şey araştırmadan karar vermesiyle çocuklarım okulu bıraktı. Yalanlarla Narin gibi diğer 5 çocuğumun da hayatı karardı. Önce Allah’tan sonra da sizden adalet istiyorum. Havaalanını koruyan tüm kameralar köyümü görüyor. Ben keşif istiyorum. Bu dava ancak bu şekilde kapanır yoksa kapanmaz. Bir baba olarak, ağabey, kardeş olarak, Müslüman, Yahudi, Hıristiyan neye inanıyorsanız inanın, ben keşif istiyorum. Kızımın ölümünde kimin parmağı varsa devlet ortaya çıkarsın.”

'İSTİSMAR EDİLİP ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KANAATİNDEYİM'



Arif Güran’ın avukatı Ezgi İpek ise soruşturmanın kötü yürütüldüğü kanaatinde olduğunu belirterek, “Bir buçuk senedir bu dava sürüyor. Dosyada birçok delilin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dijital deliller başta olmak üzere. Tuncay Beşikçi raporu vardı. PSA meselesi çok kıymetli. Çocuğun yüzde 99 istismar edildikten sonra öldürüldüğü kanaatindeyim. İstismar sonrası cinayet olma ihtimali yüksek. Bununla ilgili Adli Tıp Raporu alınması gerekirdi ama alınmamış. Soruşturma kötü yürütülmüş. Alakasız saatlere bakılmış netice itibari ile geldiğimiz aşama bu. Bu çocuğun bir buçuk senedir kemikleri sızlıyor. Bozma kararına uyulsun. Bu dosyayı aydınlatmak sizin elinizde. Keşif yapılsın” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da Nevzat Bahtiyar’ın ‘İştirak halinde öldürme’ şeklinde cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ



Narin Güran cinayetinde yeniden yargılanmasına başlanan Nevzat Bahtiyar’ın duruşmasında mahkeme başkanı, katılanların keşif ve diğer taleplerini reddederek, duruşmaya 2 saat ara verdi.

NEVZAT BAHTİYAR'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Duruşma verilen aranın ardından yeniden başladı.

Aranın ardından duruşma savcısı mütaalasını açıkladı: "Söz konusu yargıtay bozma ilamına esas hakkındaki mütalamıza uyulmamıştır. Her ne kadar Yargıtay bozma ilamında kasten öldürme suçuna yardımdan dolayı cezalandırmak belirtilmişse de tarafımızca doğrudan kasten öldürme suçunun faili olarak istemimiz devam etmektedir. İştirak iradesiyle yardımdan değil ağırlaştırılmış müebbetten yargılanması talep edilir."