Araç muayenesinde çift ücretlendirme kaldırılsın talebi: Resmen önerildi
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayene istasyonlarındaki çifte ücretlendirmeye sert tepki gösterdi. Periyodik muayene ile emisyon ölçümünün ayrı ayrı ücretlendirilmesiyle vatandaş ve esnaf 3.750 TL’ye kadar ödeme yapmak zorunda kalıyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
“Araç muayene istasyonlarında yapılan muayenelerde, bilindiği üzere aracın periyodik çalışır haldeki durumunun bakılması yanında, diğer tarafta da emisyonla yapılan muayene var. Bu çifte bir fiyatlandırma oluyor” dedi.
Muayene ve Emisyon Ücretleri Bir Arada 3 Bin 750 TL’yi Buluyor
Başkan Palandöken, aynı istasyonda iki farklı muayene için çift ücret alındığını vurguladı.
“Bunun miktarı da 3 bin 750 TL civarında oluyor. Aynı işlevi yapan muayene istasyonunda ayrıyeten emisyon için de ayrı bir ücret almıyor” ifadelerini kullanan Palandöken, uygulamanın adil olmadığını dile getirdi.
Ayrıca kredi kartıyla ödeme yapanlardan ekstra komisyon alınmasını da eleştiren Palandöken, “Maliye Bakanlığı’nın tahakkümlerine göre kredi kartlarından ayrıyeten komisyon alınması yasak. Ama bunlar münhasırdan ayrı bir statüye tabi tutuluyor. Götüreceksiniz 3 bin 750 TL’yi cebinizde taşıyacaksınız. Nakit verirseniz bu komisyondan kurtulacaksınız” dedi.
21. yüzyılda yapay zeka çağında nakit zorunluluğunun esnafa eziyet olduğunu belirtti.
Trafikteki Araç Sayısı 33 Milyonu Aştı, Ücretler Astronomik Seviyede
Palandöken, Türkiye’deki araç sayısındaki büyük artışı da gündeme getirdi. “Trafikteki araç sayısı 2007’den bugüne kadar 2,5 kat artmış. 13 milyon araç 33 milyon araca dönüşmüş. Yani trafikte şu anda kamyon, kamyonet, binek, ticari olmak üzere 33 milyon vasıta karayolları üzerinde çalışıyor” dedi.
2007’den bu yana geçen 19 yılda araç sayısının rekor kırdığını hatırlatan TESK Genel Başkanı, muayene ücretlerinin de buna paralel olarak astronomik seviyelere çıktığını ifade etti. “Araçların gerçekten de alınan paranın miktarıyla bugün karşılaştırdığınız zaman astronomik bir rakam çıkıyor” diyerek acil düzenleme çağrısında bulundu.
5 Dakikalık Muayene İçin 450 TL Emisyon Ücreti
Muayene sürecinin kısa sürmesine rağmen yüksek ücret alındığını belirten Palandöken, “5 dakikalık muayene için 450 lira niçin emisyon ücretinin alındığını hesap ettiğiniz zaman gerçekten de esnaf üzülüyor. Esnaf değil, vatandaşa da aynı şeyler oluyor” diye konuştu.
Devir işlemleri sonrası istasyonların farklı gruplar tarafından yönetileceğini hatırlatan Başkan, komisyonların kaldırılması, ücretlerin yeniden belirlenmesi ve çift ücretlendirmenin sonlandırılması gerektiğini vurguladı.
Esnaf ve Vatandaş Mağduriyetine Çözüm Çağrısı
Bendevi Palandöken, esnafın ve vatandaşların yaşadığı sıkıntılara değinerek, “Esnafın bu kadar mağdur edilmemesi sadece ticari araçların takometreden tutun taksimetreye kadar… Bunun için esnafın bu kadar mağdur edilmesi ve fiyatların bu kadar yükselmesi” ifadelerini kullandı.
Benzin ve motorin fiyatlarındaki artışa da dikkat çeken Palandöken, eşel mobil sisteminin gözden geçirilmesi ve KDV’nin kaldırılması gerektiğini söyledi.
Elektrikli araçlar gibi yeni teknolojilere geçişte de teşviklerin artırılması gerektiğini belirten Başkan, “Vatandaşın daha konforlu daha sağlıklı araçlarla sonra teknolojiler artık süratli değişiyor. Bilindiği üzere eskiden ne vardı? Benzinli mazotlu vardı. Şimdi elektrikli araçlar çıktı. Daha tasarruflu doğayı kirletmeyen. Bunlara göre sırasıyla tedbirlerin alınması lazım ve esnafın mağduriyetinin önünü geçmesi lazım” dedi.