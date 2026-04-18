SGK uzmanı İsa Karakaş milyonlara seslendi: Tek kuruş para ödemeyeceksiniz

4. Acil Servislerdeki "Ücret Tuzağı"na Dikkat!

"Acilden girdim, yine de fatura çıktı" diyorsanız bu detayı atlamayın:

Kritik 24 Saat: Acil girişimsel işlemler ve ilk 24 saatlik gözlem süreci tamamen ücretsizdir. Ancak durumunuz stabilize olduktan sonra hastane size "Acil Hâl Bitti" formu imzalatırsa, sonraki süreç ücrete tabi olabilir. Eğer gerçek bir acil durumunuz yoksa, sadece sıra beklememek için acili kullandıysanız hastane ücret talep edebilir.