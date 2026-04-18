SGK uzmanı İsa Karakaş milyonlara seslendi: Tek kuruş para ödemeyeceksiniz

Özel hastaneye giden her vatandaşın bilmesi gereken 'kırmızı çizgiler' belli oldu. SGK Uzmanı İsa Karakaş, hangi hizmetlerin tamamen ücretsiz olduğunu ve hastanelerin yasal olarak en fazla ne kadar fark ücreti alabileceğini tek tek açıkladı.

Gülsüm Hülya Sundu
Türkiye’de nüfusun yüzde 99’u SGK şemsiyesi altında olsa da, özel hastane kapısından girerken yaşanan "Acaba ne kadar ödeyeceğim?" endişesi artık tarih oluyor.

SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısına göre, yasalar hastayı koruyor ancak pek çoğumuz haklarımızı bilmediğimiz için fazladan ödeme yapıyoruz.

İşte özel hastanelerde suistimalleri engelleyecek, sağlığınızı ve bütçenizi güvence altına alacak o kuralları İsa Karakaş şu şekilde sıraladı:

1. "SINIRSIZ ÜCRET" EFSANESİ SONA ERDİ

Özel hastaneler diledikleri rakamı talep etme özgürlüğüne sahip değil. Devletin koyduğu kırmızı çizgiler net:

Yüzde 200 Sınırı: Hastane, SGK’nın belirlediği hizmet bedelinin en fazla 2 katını isteyebilir.

Onay Formu Şart: İşlem yapılmadan önce size "İlave Ücret Onay Formu" imzalatılmak zorundadır. Bu formu görmeden ödeme yapmayın.

Hoca Farkına Limit: Üniversite hastanelerinde öğretim üyeleri için ödenecek fark, asgari ücretin iki katını geçemez.

2. TEK KURUŞ BİLE ÖDEMEYECEĞİNİZ "SIFIR ÜCRETLİ" HİZMETLER

Bazı hayati durumlarda özel hastane dahi olsa "ilave ücret" talep edilmesi yasaya aykırıdır. Şu hizmetler tamamen ücretsiz:

Acil Müdahaleler: Hayati tehlike anında para konuşulamaz.

Yoğun Bakım ve Yanık Tedavisi: Bu birimlerde ek ücret yasaktır.

Kanser Tedavisi: Kemoterapi, radyoterapi ve radyoizotop işlemleri.

Yeni Doğan: Bebeklerin ilk sağlık hizmetleri devlet korumasındadır.

Organ Nakli ve Diyaliz: Doku, kök hücre nakli ve diyaliz seansları bedelsizdir.

Kalp Cerrahisi: Kardiyovasküler işlemler (belirli istisnalar hariç).

3. Kimler İlave Ücret Ödemez?

Vatan hizmeti ve liyakat sahibi kişilere sağlıkta tam muafiyet tanınmıştır:

Şehit yakınları ve gaziler,

İstiklal Madalyası sahipleri,

Harp malulleri ve şeref aylığı alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları aileleri.

4. Acil Servislerdeki "Ücret Tuzağı"na Dikkat!

"Acilden girdim, yine de fatura çıktı" diyorsanız bu detayı atlamayın:

Kritik 24 Saat: Acil girişimsel işlemler ve ilk 24 saatlik gözlem süreci tamamen ücretsizdir. Ancak durumunuz stabilize olduktan sonra hastane size "Acil Hâl Bitti" formu imzalatırsa, sonraki süreç ücrete tabi olabilir. Eğer gerçek bir acil durumunuz yoksa, sadece sıra beklememek için acili kullandıysanız hastane ücret talep edebilir.

5. Paranızı Geri Almak İçin 3 Adımlı Yol Haritası

Eğer fazla ücret alındığını düşünüyorsanız şu adımları izleyerek hakkınızı arayın:

Ayrıntılı Fatura İsteyin: Sadece toplam tutarın yazdığı fişleri değil, hizmet dökümünü içeren fatura talep edin.

Dijital Kontrol Yapın: SGK’nın "Hastaneni Seç Doktoruna Ulaş" uygulaması üzerinden ödemeniz gereken yasal tutarı teyit edin.

İhbar Edin: Haksız kazanç tespit ettiyseniz ALO 170 hattını arayın veya SGK’ya yazılı şikâyette bulunun.

