Trendyol Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe geriden gelerek 2-1 öne geçtiği maçta 90+8’de yediği golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.
Erman Toroğlu Fenerbahçe-Rizespor maçı sonrası şampiyonluk için kesin konuştu
Trendyol Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe’nin 90+8’de yediği golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçı yorumlayan Erman Toroğlu şampiyonluk ihtimali hakkında kesin konuştu.Furkan Çelik
Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen kritik mücadeleyi Sözcü Tv’ye yorumlayan Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'KALECİYİ SATIN ALSAN BUNU YAPAMAZ'
Son dakikada Ederson’un hatasıyla gelen gol hakkında konuşan, “Bir şey var hocam. Okunmuşluk mu var, öyle şeylere de inanmam ama bir şey var. Kaleciyi satın alsan bunu yapmaz. Bu inanılır bir hata değil. Bütün dünya televizyonlarında oynayacaktır." dedi.
'BİR ORTA OYUNU OYNANIYOR'
İstanbul takımlarına karşı kazanmanın tek yolunun iki gol atmak olduğuna değinen Toroğlu, “İstanbul'dan puan çıkaracaksan en az iki gol atman lazım. Çünkü İstanbul takımıyla oynuyorsan aynı pozisyonu Fenerbahçe, Galatasaray lehine verir ama aynı pozisyonu senin lehine vermezler.Bir orta oyunu oynanıyor ama işte kader ağlarını örüyor.” ifadelerini kullandı.
'GALATASARAY BU GECEDEN SONRA VERMEZ'
Şampiyonluk yarışına dair net konuşan Toroğlu, “Galatasaray bu geceden sonra şampiyonluğu vermez. İddiaya girerim. Kolay kolay iddiaya girmem sadece kazanacağım iddiaya girerim.” yorumunda bulundu.
'ARTIK FENERBAHÇE'DE KALAMAZ'
Ederson'un daha Fenerbahçe'de kalamayacağını belirten Erman Toroğlu, "Abi sütü doldurursun tam kovaya inek bir tekme atar bütün kova gider. Kaleci bir tekme vurdu Kovaya. Bütün süt değil, bütün sezon gitti. Artık Fener'de kalamaz. Hangi maçı kurtardı? Yarın Galatasaray alırsa lig gitti." diye konuştu.
'HAKEM KONUŞACAK TEK KELİMENİZ YOK'
Kerem Aktürkoğlu'nun hakem eleştirisine tepki gösteren Erman Toroğlu, "Olacak iş mi ya... Hakeme konuşacak tek kelimeniz yok. Size ne yapabilirdi hakem başka? Sen kalecine bak. Hakem çalacaktı belki düdüğü. Hakem gol olacağını bilseydi belki de çalardı düdüğü. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin hiç birbirinden farkı yok. Bu ikisinin aleyhine İstanbul'da çalamazsın." dedi.