Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan ve cansız bedeni 19 gün sonra evinden 1 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dava sürecinde yeni gelişme meydana geldi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Narin Güran’ın cansız bedenine dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında verilen cezayı bozmasının ardından dosya, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, Bahtiyar'ın tutukluluğuna ilişkin değerlendirmede bulunarak tensip zaptı hazırladı.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

Hazırlanan tensip zaptında, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, tutuklulukta geçirdiği süre, iddianamede işlediği iddia edilen suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eyleminin CMK'nin 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu gerekçe gösteren mahkeme, Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DURUŞMA 6 NİSAN’DA GÖRÜLECEK

İtirafçı sanık Bahtiyar'ın tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazılarak duruşmada hazır edilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmanın 6 Nisan'da yapılmasına karar verdi.

Henüz 8 yaşında olan Narin Güran’ın cinayetine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

BAHTİYAR KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNA YARDIM KAPSAMINDA YARGILANACAK

Ayrıca Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne, ağabey ve amcaya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Cinayetle bağlantılı olarak 15 kişi hakkında “suçluyu kayırma” suçundan açılan davalar Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi ile Diyarbakır 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde birleştirildi. Yerel mahkeme bazı sanıklara 3 ila 3 yıl 6 ay arasında hapis cezası verirken, tutuklu sanıklar hakkında kararlar alındı. Ancak istinaf incelemesinde, ana davanın Yargıtay sürecinde olması nedeniyle dosyalar arasında bekletici mesele bulunduğu belirtildi.

TUTUKLU SANIK KALMADI

İstinaf mahkemesi, tutuklu sanıkların cezaevinde kaldıkları sürenin hükmedilen cezalara yaklaşması gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi ve dosyada tutuklu sanık kalmadı. Bozma kararının ardından 15 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. Mahkeme, “suçluyu kayırma” dosyasının ana dava ile birleştirilip birleştirilmeyeceğini değerlendirmek üzere Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nden görüş isteme kararı alarak duruşmayı 11 Haziran’a erteledi.