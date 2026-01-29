Tedesco’dan sürpriz stoper kararı: Skriniar yerine forma onun

Yeniçağ Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, FCSB ile karşılaşacak. Kritik maçta deneyimli isim Skriniar, cezası yüzünden forma giyemeyecek. Portekizli teknik direktör Tedesco ise yerine oynatacağı ismi belirledi. İşte Fenerbahçe’nin FCSB maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde FCSB ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarlar güncel ilk 11’leri sorgularken Portekizli teknik direktör Tedesco’dan sürpriz bir karar alındı.

5. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe, eski adı Steaua Bükreş olan takımla 4 resmi maçta karşılaştı. İki ekip ilk olarak 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası 1. turda rakip olurken, Rumen ekibi 1 galibiyet, 1 beraberlikle tur atlayan taraf oldu.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında perşembe günü oynayacağı mücadeleyle birlikte 298. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 64 maçta da berabere kaldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe’de kaptan Milan Skriniar, Aston Villa maçında gördüğü sarı kartla cezalı durumda. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 7 maçta da görev yapan Skriniar, 3 maçta sarı kart gördü.

FENERBAHÇE’DE DEV KAYIP

Öte yandan Archie Brown ile Levent Mercan sakatlığından dolayı maçta yer alamayacak.

Jhon Duran, son antremanda ayağına aldığı darbe nedeniyle Bükreş kafilesine alınmadı. Son oynanan Göztepe maçı öncesi ağrısı bulunan Edson Alvarez de kafileye dahil edilmedi.

Ara transferde takıma katılan Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ise statü gereği forma giyemeyecek.

SON 2 MAÇTIR YÜZLERİ GÜLMÜYOR

FCSB, Romanya 1. Ligi'nde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 31 puan topladı. Elias Charalambous yönetimindeki takım ilk 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, sonrasında ise yükselişe geçti.

Milan Skriniar’ın yerine kadroda kimin yer alacağı ise merak konusu oldu. Tedesco ise sürpriz bir karar alarak genç milli yıldızımıza forma şansı verecek.

İŞTE FENERBAHÇE’NİN GÜNCEL İLK 11’İ…


FENERBAHÇE: EDERSON, MERT, YİĞİT EFE, OOSTERWOLDE, SEMEDO, FRED, ASENSIO, TALISCA, NENE, KEREM, EN NESYRI

FCSB : TARNOVANU, GROVAC, NGEZANA, DAWA, RADUNOVIC, ALHASSAN, LIXANDRU, MICULESCU, OLARU, CISOTTI, ALIBEC

Kaynak: Spor Servisi
