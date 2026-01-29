UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında Benfica, sahasında ağırladığı Real Madrid’i 4-2 mağlup ederek unutulmaz bir galibiyete imza attı.

Mücadeleye Andreas Schjelderup’un dublesi ve kaleci Anatolii Trubin’in tarihi golü damga vururken Real Madrid'de iki gol de Kylian Mbappe'den geldi. Mbappe'nin ikinci golünde asisti yapan Arda Güler'in oyundan çıkarken Arbeloa'ya gösterdiği tepki gündeme oturdu.

MBAPPE ATTI, BENFICA CEVAP VERDİ

Estadio da Luz'da karşılaşmaya Real Madrid etkili başladı. 30. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçen İspanyol devi, üstünlüğünü uzun süre koruyamadı. Ev sahibi Benfica, 36. dakikada Andreas Schjelderup’un şık golüyle eşitliği sağladı. İlk yarının uzatma dakikalarında ise Vangelis Pavlidis sahneye çıktı ve Portekiz temsilcisini 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

ARDA GÜLER’DEN ŞIK ASİST

İkinci yarının hemen başında Schjelderup bir kez daha sahneye çıktı ve 54. dakikada farkı ikiye çıkardı. Real Madrid bu gole yalnızca 4 dakika sonra yanıt verdi. Arda Güler’in sağ kanattan akıl dolu pasla çıkardığı topta Kylian Mbappe bir kez daha ağları havalandırdı ve skoru 3-2'ye getirdi.

TRUBIN’DEN TARİHİ GOL

Maçın uzatma dakikalarında Real Madrid beraberlik golü ararken sahneye bu kez Benfica kalecisi Anatolii Trubin çıktı.

90+5. dakikada hücuma katılan kaleci, duran toptan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla Benfica’yı 4-2’lik galibiyete taşıdı. Son dakika mucizesi, Benfica'ya play-off biletini getirdi.

ARDA GÜLER'DEN ARBELOA'YA SERT TEPKİ: “NEDEN HER ZAMAN BEN?”

Maçta 79. dakikada oyundan alınan Arda Güler yerini Brahim Diaz’a bırakırken teknik direktör Alvaro Arbeloa’ya tepki gösterdi. Milli oyuncunun sahayı terk ettiği sırada Real Madrid kulübesine doğru bakarak “Neden her zaman ben?” dediği kameralara yansıdı. Oyuna yaptığı katkıya rağmen sahadan erken alınmasına tepki gösteren milli oyuncunun bu çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

BENFICA PLAY-OFF'A, REAL MADRID İLK 8 DIŞINDA KALDI

Bu sonuçla Benfica, Şampiyonlar Ligi’ni 9 puanla 24. sırada tamamlayarak play-off biletini aldı. Real Madrid ise 15 puanda kaldı ve ilk 8’in dışında kalarak doğrudan son 16 turuna kalma şansını kaçırdı. Real’in play-off turundaki muhtemel rakipleri arasında Benfica ve Bodo/Glimt öne çıkıyor.