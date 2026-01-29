Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Alperen Şengün double-double yaptı: San Antonio Spurs, Houston'u yendi

Alperen Şengün double-double yaptı: San Antonio Spurs, Houston'u yendi

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, San Antonio Spurs karşısında sergilediği performansla öne çıktı. İlk yarıyı 8 sayı önde kapatan Houston, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamazken mücadeleyi 111-99 kaybetti.

İbrahim Doğanoğlu
NBA karşılaşmasında San Antonio Spurs, Houston Rockets'i 111-99 yenmeyi başardı.

Milli yıldız Alperen Şengün, karşılaşmada 18 sayı, 10 asist ve 7 ribuand yaparak maça damga vurdu.

Hosuton cephesinde Amen Thompson 25, Kevin Durant ise 24 sayı kaydetti

Karşılaşmanın ilk yarısını 8 sayı farkla önde tamamlayan Houston, üçüncü çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü kaybedince Spurs’ün geri dönüşüne engel olamadı.

Spurs 16 sayı gerideydi ve üçüncü çeyreğin sonlarına kadar öne geçemedi.

Spurs'ta Wembanyama 28 sayı atıp 15 asist kaydederek maça damga vurdu.

Bu galibiyetle Spurs, sezon serisinde 2-1 öne geçti ve final maçı 8 Mart'ta San Antonio'da oynanacak.

İki takım arasında oynana son maça Alperen yine damga vurmuş ve Houston, Spurs'u 111-106 yenmişti.

Milli yıldız Alperen'in takımı bir sonraki maçta Atlanta karşısına çıkacak.

Kaynak: Spor Servisi
